Депозиты крупнейших банков ушли в отпуск

В августе, впервые с начала 2025 года депозитный портфель крупнейших банков показал пусть и символическое, но снижение. Отчасти это было связано с перетоком средств в менее крупные банки, которые предлагают более высокие ставки по длинным депозитам. Кроме того, граждане снимали средства по завершении коротких вкладов и направляли их на потребление. В ближайшие месяцы эксперты ожидают стагнации рынка и смещения предложения в сторону гибких накопительных и инвестиционных продуктов.

По оценке “Ъ” на основе опубликованной отчетности российских банков, в августе 2025 года депозитный портфель крупнейших банков сократился на 9 млрд руб. (0,02 % от общего объема). В их число вошли два десятка кредитных организаций, чей портфель розничных депозитов превышает 100 млрд руб., за исключением Почта-банка (находится в процессе присоединения к ВТБ), ПСБ и ВБРР (не раскрывающих детальную отчетность). Снижение выглядит символически на фоне портфеля 39,5 трлн руб., однако в предыдущие месяцы текущего года крупнейшие банки демонстрировали уверенный рост портфеля. В том числе в июне-июле на суммы свыше 400 млрд руб.

Отчасти такая динамика могла определяться сезонным фактором, когда из-за отпусков и подготовки к учебному году расходы граждан увеличиваются. «Зачастую ушедшие с банковских счетов сбережения просто направляются на потребление, поскольку процентные ставки уже не так привлекательны, как в первом полугодии, да и инфляция сделала свое дело, необратимо повысив регулярные расходы граждан»,— считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Вместе с тем по менее крупным кредитным организациям сохранилась положительная динамика размера депозитного портфеля.

В августе он вырос на более чем на 19 млрд руб., в июле — почти на 40 млрд руб., а в июне — на 7 млрд руб. Да и в целом по банковскому сектору, по данным ЦБ, в августе привлеченные средства от физлиц выросли лишь на 52 млрд руб. (на 0,1%). Причем остатки на срочных вкладах выросли на 87 млрд руб. (на 0,2%), тогда как средства на текущих счетах снизились на 35 млрд руб. (на 0,2%). Причем даже этот символический прирост был связан не с приходом новых средств граждан. «Динамика чуть выше нуля поддерживается за счет капитализации процентов по вкладам, а без учета процентов происходит чистый отток средств»,— отмечает Юрий Беликов.

При этом возможны локальные перераспределения средств в пользу менее крупных кредитных организаций. Однако масштаб таких перераспределений не слишком большой, отмечает Юрий Беликов. По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, «репутация и надежность остаются важным фактором для большинства вкладчиков». Причиной такого перетока средств могло быть то, что на фоне ожиданий изменения ключевой ставки крупные банки понижали ставки по вкладам сильнее остальных участников рынка. В связи с этим клиенты могли размещать средства в банках «с более высокой потребностью в пассивах, которые сохраняли более привлекательные условия», отмечает директор практики трансформации финансовой функции «ТеДо» Алексей Эбингер. «При этом у небольших банков зачастую менее зрелые модели ценообразования по вкладам, что может приводить к инерции в принятии решений по корректировке маржи привлечения»,— поясняет он.

Впрочем, разница между средней максимальной ставкой в топ-10 и топ-50 банках не столь велика, а наибольшая разница наблюдается на длинных вкладах, следует из данных «Финуслуг». По наиболее востребованным вкладам на три месяца ставки в крупнейших банках даже могут несколько превышать ставки в средних банках. Однако по вкладам от 1 года ставки в средних банках сохраняют бОльшее значение. Подобная динамика наблюдалась в августе и сохранилась в сентябре. По данным «Финуслуг», на 24 сентября средняя максимальная ставка по вкладу на 1,5 года в топ-50 составляет 11,31% годовых, а в топ-10 — 10,29% годовых. По вкладам на три месяца — 15,09% и 15,36% годовых соответственно.

Ожидаемое снижение ключевой ставки может заставить банки для сохранения депозитной базы использовать разные маркетинговые ходы.

Будут смещения фокуса с депозитов на другие накопительные продукты, в том числе комбинированные, позволяющие показывать более высокий доход, чем накопительные счета, отмечает директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин. Причем такие действия в большей степени характерны для крупнейших игроков, которые будут концентрироваться на «развитии инвестиционных и экосистемных сервисов, чтобы не допустить ухода средств за пределы банковской системы», считает Ярослав Кабаков.

Но в целом в ближайшее время в номинальном выражении портфель банковских депозитов не покажет яркого движения. В ВТБ ожидают прироста рынка рублевых сбережений в сентябре на 0,5–0,6%. Как отмечает Юрий Беликов, «что в августе, что в ближайшие несколько месяцев» ожидается стагнация, а «колебания на несколько десятков миллиардов рублей в ту или иную сторону — это околонулевая динамика на рассматриваемом масштабе».

Елена Ванюшина