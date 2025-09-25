Только вплавь: трубу с холодной водой прорвало на Ленинском проспекте

Днем 25 сентября у дома 115 по Ленинскому проспекту прорвало трубу с холодной водой диаметром 1000 мм, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербург».

Последствия подтопления проезжей части Ленинского проспекта после прорыва трубы с холодной водой

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Последствия подтопления проезжей части Ленинского проспекта после прорыва трубы с холодной водой

Фото: Пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Для локализации вытекания и отвода воды с проезжей части на место направлены пять бригад предприятия»,— говорится в сообщении.

Местные жители тем временем пожаловались, что затопило в том числе и автобусную остановку. Водители автобусов и троллейбусов высаживают пассажиров заранее.

UPD: с ремонтом трубы справились в 15:20, спустя полчаса вся вода на проезжей части утекла в канализацию. Жители близлежащих домов обеспечены услугами холодного водоснабжения.

Андрей Маркелов