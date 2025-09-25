Роспотребнадзор прокомментировал данные о вспышке легионеллеза во Франции

В Роспотребнадзоре взяли на контроль информацию о вспышке легионеллеза во Франции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На юго-востоке Франции, в районе Альбервиля, зарегистрировали 45 подтвержденных случаев легионеллеза… Для диагностики инфекции в РФ применяются ПЦР-тесты, которые производятся на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

Легионеллез — это инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Legionella pneumophila. При попадании в искусственные водные системы она способна вызвать тяжелую форму пневмонии.

В России для профилактики проводится мониторинг качества воды в системе холодного и горячего водоснабжения, рассказали в Роспотребнадзоре. Кроме того, воду из бассейнов и источников снабжения питьевой водой проверяют на наличие Legionella pneumophila.

В пресс-службе ведомства также рассказали о введении новых правил: температура горячей воды в системе водоснабжения не должна быть ниже 60 градусов Цельсия. Это нужно для предотвращения размножения патогенных микроорганизмов.