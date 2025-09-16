Губернатор Ставрополья рассказал полпреду в СКФО о рекордных урожаях

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка встретился с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым для обсуждения ключевых направлений социально-экономического развития региона и реализации национальных и инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

Отдельно обсуждались вопросы продовольственной безопасности. За семь месяцев 2025 года объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае вырос на 15%. Собран рекордный урожай зерновых — более 10 млн тонн, при этом уборка кукурузы продолжается.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса региона, по словам господина Владимирова, составила 6,5 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. поступили из федерального бюджета.

Владимир Владимиров также проинформировал Юрия Чайку об итогах выборов в представительные органы местного самоуправления. Голосование прошло в штатном режиме, в нем приняли участие около 640 тыс. жителей региона. По итогам выборов 47 участников и ветеранов СВО получили поддержку земляков и стали депутатами. Всего были избраны 572 депутата.

Станислав Маслаков