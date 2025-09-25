В Петербурге введут дорожные ограничения 26-28 сентября из-за фестиваля Digital Rain

В связи с проведением фестиваля Digital Rain в Санкт-Петербурге введут ограничения движения 26-28 сентября. Соответствующее распоряжение городского комитета по транспорту появилось на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать с 0:00 26 сентября до 23:59 28 сентября. В этот период будет закрыто движение на двух участках площади Островского: от Невского проспекта до улицы Зодчего Росси на четной стороне и от Невского проспекта до переулка Крылова на нечетной. На Биржевой площади будет сужена проезжая часть. Помимо этого, на обеих сторонах площади Островского и четной стороне Биржевой площади введут запрет остановки транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в трех районах Петербурга ввели дорожные ограничения с 22 и 24 сентября.

Артемий Чулков