Еще один участок М-4 «Дон» к 2027 году станет платным

Шестиполосный участок трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й километр к 2027 году станет платным. «Автодор» определил альтернативный бесплатный маршрут, о котором пишет 161.RU со ссылкой на пресс-службу компании.

Альтернативный маршрут протяженностью 74 км начинается на 964-м километре магистрали и завершается на 1038-м. Объездная дорога проходит по трассе 60К-30 от Михайловского сельского поселения и тянется до города Шахты. Далее маршрут следует по дороге 60Н-254 вдоль М-4, которая ближе к Новочеркасску переходит в Харьковское шоссе. Через город по Баклановскому проспекту и Ростовскому шоссе водители смогут попасть на развязку на 1038-м километре федеральной магистрали. Этот выезд ведет к обходу Аксая, начиная с которого М-4 «Дон» платный до Краснодара.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на участке с 933-го по 1024-й километр трассы М-4 «Дон» начался ремонт и строительство путепроводов.

Константин Соловьев