Суд продлил сроки ареста двум топ-менеджерам «Макфы» до конца ноября

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей директору по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлену Паршину и начальнику управления службы закупа зерна компании Ивану Тофану, обвиняемым в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оба будут находиться в следственном изоляторе до 27 ноября. Постановление принято 25 сентября, сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Адвокаты обвиняемых просили суд смягчить меру пресечения и назначить домашний арест. Но суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока заключения в СИЗО.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали топ-менеджеров «Макфы» в феврале этого года. С тех пор они находятся в следственном изоляторе. По версии следствия, Иван Тофан и Владлен Паршин с сентября 2024 года планировали получить не менее 16 млн руб. от представителя коммерческой организации взамен на беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. По данным СКР, фигурантов задержали при передаче им первой части взятки в размере 1 млн руб. через посредника — менеджера «Макфы». Владлен Паршин и Иван Тофан вину не признают.