Медведев: у России есть оружие, от которого не спасет бомбоубежище
У России есть вооружения, от которых не спрятаться в бомбоубежище. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет,— написал политик в соцсети. — И американцам об этом следует помнить».
Так господин Медведев прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес России. В свежем интервью украинский политик также заявил, что готов покинуть пост президента после завершения боевых действий.