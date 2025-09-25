Медведев: у России есть оружие, от которого не спасет бомбоубежище

У России есть вооружения, от которых не спрятаться в бомбоубежище. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет,— написал политик в соцсети. — И американцам об этом следует помнить».

Так господин Медведев прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского с угрозами в адрес России. В свежем интервью украинский политик также заявил, что готов покинуть пост президента после завершения боевых действий.