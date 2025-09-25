Зеленский готов покинуть пост президента после завершения боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост главы государства, когда закончатся боевые действия. По его словам, его цель — «закончить войну», а не баллотироваться на следующих президентских выборах.

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

На вопрос Axios о том, считает ли Владимир Зеленский свою работу завершенной после окончания боевых действий, он ответил, что готов уйти в отставку. Он также заявил о готовности обратиться в Верховный суд Украины сразу после прекращения огня, чтобы попросить провести выборы.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Оно действует в стране с февраля 2022 года и регулярно продлевается.

Лусине Баласян