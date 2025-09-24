Два района и сельсовет Курской области остаются без света из-за ночных атак ВСУ

В результате ночной атаки ВСУ по объектам энергетики во Льгове и Льговском районе Курской области без света остались потребители пяти районов. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, Рыльский, Глушковский, Кореневский районы ночью переключили на резервные источники питания. Перебои с электричеством остаются в Конышевском и Льговском районах, а также в Ивановском сельсовете Рыльского.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что в течение дня все работы по восстановлению электроснабжения будут завершены»,— сказал господин Хинштейн.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, в жилых и социальных объектах разрушения не зафиксированы.

Алина Морозова