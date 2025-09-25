Приставы Свердловской области начали блокировать колеса машин у должников

В Свердловской области судебные приставы начали использовать блокирующие устройства на машинах должников, чтобы предотвратить сокрытие имущества, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по региону.

Пилотный проект реализуется совместно с Инженерным центром УрФУ. Заместитель руководителя ГУФССП по Свердловской области майор Дмитрий Шеломенцев рассказал, что этот метод облегчает работу приставов, например, можно сэкономить время и деньги на эвакуации транспорта. «Как показал первый опыт, это моментально действует на должника. Для честных граждан, которые просто забыли о долге, — это быстрое решение проблемы. Для злостных неплательщиков — действенная мера. Машина никуда не уедет, пока долг не будет погашен»,— сказал он.

Колеса автомобилей блокируют на месте, где их находят, и владельцам оставляют уведомления с QR-кодом для оплаты задолженности через сервис «Банк данных исполнительных производств» ФССП России. После полного погашения долгов блокировка снимается дистанционно.

Таким образом, судебные приставы в ходе рейда арестовали девять автомобилей должников с крупным долгом. Суммарно были погашены задолженности на сумму более 600 тыс. руб.: в частности, владелица Nissan Almera погасила долг в 85 тыс. руб. по кредиту через онлайн-сервис, а владелец Kia выплатил более 200 тыс. руб. по кредитам и налогам. Их машины разблокировали.

Ирина Пичурина