Виктор Татарский назначен исполняющим обязанности ректора СПбГИКиТ

Исполняющим обязанности нового ректора в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) назначен доцент Виктор Татарский. О смене руководства вуза сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

«Уверена, что его знание киноотрасли изнутри, а также накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов положительно скажутся на дальнейшем развитии вуза»,— написала госпожа Любимова в Telegram-канале.

Виктор Татарский — выпускник Ленинградского государственного института культуры, член Союза кинематографистов России и Гильдии режиссеров России, а также лауреат и участник зарубежных и отечественных кинофестивалей. С 2021 года работает доцентом кафедры «Режиссура игрового кино» СПбГИКиТа.

С 2023 года пост ректора в вузе занимала Екатерина Сазонова. Она --выпускница экономического факультета СПбГИКиТа, кандидат экономических наук.