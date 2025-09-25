В Подмосковье 1 октября проверят системы оповещения

1 октября в Московской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Она продлится с 10:30 до 12:00, передает Мособлпожспас.

В рамках проверки по всему региону включат электросирены. В 10:43 по телевизору и радио передадут сообщение о проверке готовности системы оповещения населения. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

В конце июня МЧС России объявило о подготовке систем оповещения при ЧС и военных конфликтах. По планам ведомства, все сигнальные системы в России должны быть исправны на 100% к 2030 году. По состоянию на середину лета в России работали 89 региональных, 2,3 тыс. муниципальных и 1,7 тыс. локальных систем оповещения.