МЧС: к 2030 году в РФ системы оповещения должны быть готовы на 100%

МЧС опубликовало для общественного обсуждения проект постановления о подготовке систем оповещения при ЧС и военных конфликтах. Согласно документу, все сигнальные системы в России должны быть технически исправны на 100% к 2030 году. Текущее постановление правительства предполагает, что системы будут исправны к этому сроку на 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас в России работают 89 региональных, 2,3 тыс. муниципальных и 1,7 тыс. локальных систем оповещения, из которых 1,4 тыс. находятся в частной собственности. Проект предполагает, что все они будут работать на 100% исправно и не менее 90% населения будет «гарантированно оповещаться» о ЧС.

В пояснительной записке указывается, что неисправность систем «влечет несвоевременные оповещение и эвакуацию населения при угрозе» и повышает риск гибели людей.

Полина Мотызлевская