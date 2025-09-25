В Дагестане отменили режим беспилотной опасности

Отбой угрозы атаки беспилотного летательного аппарата на территории Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в 13:01.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее, как писал «Ъ-Кавказ», ведомство предупредило жителей региона о необходимости оставаться дома и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам. Сообщение было опубликовано около 12:00. МЧС также предупредило о возможных перебоях в мобильном интернете, что затруднит связь.

Константин Соловьев