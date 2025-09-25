В Дагестане объявили беспилотную угрозу

Власти Дагестана объявили о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию республики, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

Ведомство предупредило жителей региона о необходимости оставаться дома и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также не подходить к окнам. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале МЧС 25 сентября около 12:00. Ведомство также предупредило о возможных перебоях в мобильном интернете, что затруднит связь.

Ранее сообщалось о перехвате в ночь на 25 августа 45 беспилотников над территорией России, в том числе над Ростовской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Станислав Маслаков