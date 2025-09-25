Промышленный комплекс в Азове выставили на торги за полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий Роман Волохов объявил о торгах по продаже промышленного комплекса ООО «АСТА» в Азове за 524,6 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Лот включает земельный участок площадью 53 171 кв. м под промышленные предприятия и два нежилых помещения общей площадью 33 740 кв. м. Объекты расположены по адресу: Ростовская область, Азов, Заводская улица, 1.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аста» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Основной вид деятельности — оптовая торговля станками. Учредители общества — Татьяна Шевченко и Антон Агафонов. Уставный капитал — 42,8 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 3,3 млн руб., убыток — 237,5 млн руб.

Заявки на участие принимаются с 25 сентября по 30 октября включительно. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой стоимости. Задаток — 10% от начальной цены. Аукцион назначен на 5 ноября 2025 года на электронной площадке АО «НИС».

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «АСТА» по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Решение принято в марте 2025 года по иску ФНС России в лице ИФНС №15 по Москве.

Общая сумма задолженности компании перед бюджетом и внебюджетными фондами составила 100,7 млн руб. по состоянию на 16 августа 2024 года.

В структуре долга 81 млн руб. приходится на НДС и земельный налог, 2 млн руб. составляют неуплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ. Остальные 17,6 млн руб. также отнесены к третьей очереди с погашением после основной задолженности и процентов.

Компания ООО «АСТА» приняла решение о ликвидации 28 февраля 2025 года на общем собрании участников и назначила ликвидатора. В судебном заседании должник сообщил о наличии имущества, достаточного для погашения текущих платежей кредиторам, и просил применить упрощенную процедуру банкротства.

Налоговая служба поддержала требования о признании должника банкротом, но отказалась от финансирования процедуры банкротства. Суд включил требования ФНС во вторую и третью очереди реестра кредиторов в соответствии с законодательством о банкротстве.

