ФТС: в Забайкалье пресечена контрабанда золота на 22 млн рублей

На пункте пропуска Забайкальск таможенники задержали иностранного водителя автобуса, пытавшегося незаконно вывезти из России в Китай четыре металлических слитка золота и серебра. Общая стоимость драгметаллов — около 22 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Во время досмотра между полом и багажным отделением автобуса таможенники обнаружили металлическую конструкцию с тайником. Внутри находились два свертка с четырьмя слитками желтого цвета общей массой 2,4 кг. Экспертиза установила, что слитки были изготовлены кустарным способом из сплава драгоценных металлов: золота массой 2,2 кг стоимостью 21,9 млн руб. и 146 граммов серебра стоимостью более 16 тыс. руб.

Водитель пояснил, что получил слитки от неизвестного гражданина и согласился перевезти их за 5 тыс. юаней (около 50 тыс. руб.). Чтобы скрыть драгоценный груз от таможенного контроля, он самостоятельно изготовил и оборудовал тайник в автобусе. Мужчина признал свою вину и раскаялся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК). Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.