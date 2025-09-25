За перевозку краснокнижного кречета осудили граждан Киргизии

Иволгинский районный суд Бурятии вынес приговор двум гражданам Киргизии. Они обвинялись в незаконной перевозке особо ценных животных (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Обвиняемые по предварительному сговору перевозили птицу кречет, занесенную в Красную книгу РФ, но были остановлены сотрудниками погрануправления УФСБ России по Республике Бурятия. Решением суда иностранным гражданам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,3 и 2,6 года с отбыванием в колонии общего режима.

Как сообщалось ранее, перевозчики кречета были задержаны в октябре 2024 года. За вознаграждение 100 тыс. руб. они планировали доставить пойманную браконьерами птицу из Забайкалья в Красноярск. Кречета после изъятия у граждан Киргизии вернули в естественную среду обитания.

Влад Никифоров, Иркутск