В Бурятии осудят граждан Киргизии за перевозку краснокнижного кречета по России

Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрит уголовное дело в отношении двух граждан Киргизской Республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная перевозка особо ценных животных). Как сообщает прокуратура Бурятии, речь идет о незаконной перевозке птицы кречета, занесенного в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы.

По версии следствия, в октябре 2024 года гражданин Киргизии, нелегально находившийся в России, от своего знакомого «принял заказ перевезти из Забайкалья в Красноярск незаконно добытого кречета». За это полагалось вознаграждение в размере 100 тыс. руб. К выполнению поручения мужчина привлек еще одного гражданина Киргизии. Вместе они отправились в Забайкалье, получили от браконьера птицу. На обратном пути в селе Сотниково в Бурятии живой груз при досмотре обнаружили в потайном отделении автомобиля полицейские и сотрудники Погрануправления ФСБ России по Бурятии.

Прокуратура напоминает, что санкция статьи, по которой будет рассматриваться уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 2 млн руб. Уточняется также, что кречет после изъятия «был возвращен в естественную среду обитания».

Влад Никифоров, Иркутск