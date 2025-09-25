Курс доллара. Прогноз на 25–26 сентября

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Фактором поддержки для курса рубля станет приближение налоговых выплат Во второй половине этой недели рубль может умеренно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Фактором поддержки для курса рубля станет приближение налоговых выплат. При этом объем нефтегазовых налогов, уплачиваемых в сентябре, по нашим оценкам, составит около 500 млрд руб. В результате роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров пара юань/рубль в ходе ближайших сессий может сделать существенный шаг к нижней границе нашего целевого диапазона — 11,5–12 руб./CNY. При этом не видим фундаментальных факторов, которые бы могли способствовать отступлению китайской валюты ниже 11,5 руб./CNY. Более того, постепенный рост спроса импортеров на валюту и дальнейшее ослабление ДКП (ждем снижения ключевой ставки на октябрьском заседании на 100 б. п.) на горизонте до конца осени может привести к выходу юаня в район 12 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства До конца недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 82,5–84,5 руб./$ Рубль сохраняет умеренную тенденцию к ослаблению на фоне геополитических рисков, а также снижения нефтегазовых доходов и восстановления спроса на импорт. До конца недели умеренную поддержку национальной валюте может оказать налоговый период, который предполагает повышение объема продаж валюты со стороны экспортеров для проведения фискальных платежей. По нашим оценкам, в перспективе до конца недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 82,5–84,5 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист На следующей неделе плавное ослабление рубля продолжится Ослабление рубля притормозилось налоговым периодом. Курс застрял в диапазоне 83–84 руб./$. Новости о потенциальном росте налогов и ожидания более умеренного снижения ключевой ставки поддержат рубль на среднесрочном горизонте. До конца недели ожидаем сохранение рубля в текущем диапазоне (83–84 руб./$). На следующей неделе плавное ослабление рубля продолжится. В целом рынок будет во многом ориентироваться на заявления ЦБ и Минфина в ближайшее время. Продолжаем ожидать ослабление рубля до примерно 90 руб./$ к концу года.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне доллара — свежие прогнозы роста ВВП США в 2025 году Фактором поддержки рубля выступает достаточно жесткая риторика регулятора по ДКП, несмотря на снижение ключевой ставки. Тем временем не на стороне национальной валюты может оказаться слабая динамика мировых нефтяных цен, и как результат — уменьшение валютных поступлений от экспорта. Волатильности рублю добавляют эскалация санкционной риторики и геополитические риски. На стороне доллара — свежие прогнозы роста ВВП США в 2025 году, которые были пересмотрены в сторону повышения. Между тем напряженности ему способна добавить статистика по повышенной инфляции в США, которая показала ускорение. Евро может получить поддержку от данных из еврозоны, где профицит текущего счета в июле снизился, а ЦБ Германии повысил прогноз по росту экономики на фоне свежей оптимистичной статистики по промышленному сектору.