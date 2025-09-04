Поселок станции Лесогорск упразднят в Нижегородской области

Поселок станции Лесогорск в Шатковском округе Нижегородской области планируют упразднить. Соответствующий проект закона внесен в региональное заксобрание.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что в поселке станции Лесогорск с 2003 года никто не проживает и не зарегистрирован. Населенный пункт фактически прекратил существование, отмечается в документе.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти также планируют упразднить пустующий поселок Пиштань Старорудкинского сельсовета Шарангского округа. В мае 2025 года был упразднен поселок Школьный Пуреховского сельсовета.

Владимир Зубарев