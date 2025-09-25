Выпуск легковых автомобилей в России сократился более чем на четверть в августе

Производство легковых автомобилей с января по август уменьшилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 420 тыс. единиц, свидетельствуют данные Росстата. Относительно августа прошлого года выпуск легковых машин сократился на 27,4% — до 37,5 тыс. единиц.

За восемь месяцев было произведено 86,3 тыс. грузовиков. Это на на 28,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе производство грузовиков снизилось на 37,4% в годовом выражении, достигнув 9,3 тыс. штук.

Выпуск автобусов также сократился. Производство этого вида транспорта массой более 5 т упало на 37,1%, до 6,1 тыс. единиц, автобусов массой не более 5 т — на 28,4%, до 10,2 тыс. штук.

Кроме того, в августе на 7,7% (до 17 тыс. единиц) снизился объем производства двигателей внутреннего сгорания для авто. За восемь месяцев показатель достиг 135 тыс. единиц (-7,3%).