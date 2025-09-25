Каспийский завод листового стекла в Дагестане продает долги на 653 млн рублей

Каспийский завод листового стекла в Дагестане проводит повторные торги по продаже прав требования дебиторской задолженности на сумму 653 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Первый аукцион, проходивший с 18 августа по 19 сентября 2025 года, признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Новые торги начнутся 29 сентября в 17:00 на электронной площадке АО РАД. Процедура пройдет в шести периодах: первые четыре рабочих дня цена остается неизменной, затем каждые четыре дня стоимость снижается на 10% от первоначальной суммы. Минимальная цена составит 50% от начальной стоимости.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каспийский завод листового стекла» зарегистрировано в 2007 году в Дагестане (поселок Тюбе). Основной вид деятельности — производство листового стекла. Уставный капитал общества — 1 млрд руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 685,9 млн руб.

На продажу выставлены долги шести организаций. Крупнейшие должники — кипрские компании «Трак Провайдер Сервис Лимитед» и «Геодар Трейдинг Лимитед», общая задолженность которых превышает 1,6 млрд руб. Долги подтверждены решениями российских арбитражных судов и Международного коммерческого арбитражного суда.

Среди должников также казахстанская компания ТОО Национальная стекольная компания (14 тыс. руб.) и российское ООО УК Сарыкум (1,3 млн руб.).

Размер задатка для участия в торгах составляет 10% от начальной цены лота.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал о том, что конкурсный управляющий Каспийского завода листового стекла Александр Сладков объявил о торгах посредством публичного предложения по реализации дебиторской задолженности предприятия. К продаже выставлены права требования к шести должникам общей стоимостью 1,3 млрд руб.

Тат Гаспарян