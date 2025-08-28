Каспийский завод листового стекла продает долги на 1,3 млрд рублей

Конкурсный управляющий Каспийского завода листового стекла Александр Сладков объявил о торгах посредством публичного предложения по реализации дебиторской задолженности предприятия. Аукцион пройдет на электронной площадке Российского аукционного дома. К продаже выставлены права требования к шести должникам общей стоимостью 1,3 млрд руб., сообщается на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди должников: казахстанская компания ТОО «Национальная стекольная компания» с долгом 14 тыс. руб. и российское ООО «УК Сарыкум» с задолженностью 1,3 млн руб.

Основную часть составляют требования к трем кипрским фирмам. К компании «Трак Провайдер Сервис Лимитед» предъявлены претензии на общую сумму свыше 1,6 млрд руб. по трем различным судебным решениям. Задолженность «Геодар Трейдинг Лимитед» превышает 954 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Каспийский завод листового стекла» зарегистрировано в 2007 году в Дагестане (поселок Тюбе). Основной вид деятельности — производство листового стекла. Уставный капитал общества — 1 млрд руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 685,9 млн руб.

Согласно данным торгового реестра Кипра, процедуры ликвидации обеих кипрских компаний были прекращены.

Победитель определится по результатам рассмотрения заявок, после чего будет составлен протокол об итогах торгов.

Прием заявок стартовал 18 августа. В первом периоде заявки будут приниматься четыре рабочих дня без изменения начальной стоимости. Со второго по шестой период продолжительность остается прежней, но цена снижается на 10% от первоначальной суммы каждого лота. Минимальная стоимость составит 50% от стартовой цены.

Тат Гаспарян