Беглов поздравил петербуржцев с праздником Рождества Пресвятой Богородицы

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с праздником Рождества Пресятой Богородицы, сообщает пресс-служба Смольного 21 сентября.

«Образ Пречистой Девы стал воплощением смирения, упования на помощь Божию, материнской заботы и всепрощающей любви. Рождество Богородицы стало чудом – оно предвозвестило скорое пришествие в мир Христа Спасителя»,— сказал господин Беглов.

Градоначальник напомнил, что в Петербурге в 1733 году на Невском проспекте заложили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, позже на ее месте возвели знаменитый Казанский собор. В него передали особо почитаемый список Казанской иконы Божией Матери.

По словам господина Беглова, вера всегда была опорой для народа, мы твердо стоим на наших национальных традициях. Сегодня РПЦ возносит молитвы за весь народ, за войнов, которые защищают Родину.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тысячи людей прошли по Невскому проспекту в общегородском крестном ходе.

Андрей Маркелов