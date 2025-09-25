Нижегородский минфин направит 15 млн рублей на размещение облигаций

Минфин Нижегородской области 24 сентября 2025 года опубликовал закупку на оказание услуг по размещению гособлигаций региона. Начальная стоимость услуг составляет 15 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Регион намерен разместить облигации номиналом 1 тыс. руб. за штуку в общей сложности на 15 млрд руб. Срок обращения облигаций составит 3 года 14 дней.

В перечень услуг по размещению гособлигаций входят, в том числе, консультации по разработке оптимальной структуры и параметров выпуска, подготовка презентации для инвесторов и маркетинговые мероприятия. Срок исполнения контракта — до 25 декабря текущего года.

Галина Шамберина