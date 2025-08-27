Нижегородская область отложила размещение облигаций на IV квартал

Размещение облигационного займа Нижегородской области планируется в IV квартале 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном министерстве финансов. Разместить заем ранее планировалось в середине года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сейчас минфин завершает процедуру выбора банка, который окажет услуги размещения ценных бумаг. Фактическое размещение в IV квартале в министерстве объяснили ситуацией со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, длительностью срока размещения и поиском максимально выгодных условий.

Как писал «Ъ-Приволжье», облигационный заем оценивался в 15 млрд руб. В 2025-2027 годах планировалось разместить три облигационных займа на 37 млрд руб.

Владимир Зубарев