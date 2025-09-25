Семьям погибших при атаке на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших при атаке беспилотников на Новороссийск выплатят по 1,5 млн руб. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
Выплата для пострадавших с легкими травмами составит 300 тыс. руб. С травмами средней тяжести — 600 тыс. руб. В случае частичной утраты имущества первой необходимости жителям выплатят по 75 тыс. руб. При полной утрате имущества выплата составит 150 тыс. руб.
В результате атаки 24 сентября погибли два человека, 11 пострадали. Четверо раненых остаются под наблюдением врачей, двое из них — в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажные жилые дома и гостиница.