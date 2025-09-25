Камера для Жюлья

В октябре известная французская биатлонистка, десятикратная чемпионка мира Жюлья Симон, предстанет перед судом по обвинению в краже. Причем, учитывая доходы спортсменки, мелкой, на €1 тыс. По версии обвинения, Симон обворовала одну из своих коллег по французской сборной, купив с использованием данных ее платежной карты камеры GoPro, а у технического сотрудника сборной умыкнула «двадцатку». В деле есть и третий потерпевший, но о нанесенном ему ущербе ничего не сообщается. Формально госпоже Симон грозит до пяти лет лишения свободы, но до реального срока, по всей видимости, дело не дойдет. Однако эта история вполне может повлиять на шансы титулованной спортсменки выступить на зимней Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Фото: Petr David Josek / AP Жюлья Симон, зарабатывающая сотни тысяч евро в год, предстанет перед судом за кражу €1 тыс.

Прокуратура французского Альбервиля, как сообщает издание Dauphinе Libеrе со ссылкой на прокурора Бенуа Башле, передала в суд дело, возбужденное в отношении знаменитой французской биатлонистки, десятикратной чемпионки мира, серебряного призера Игр-2022 в Пекине Жюлья Симон. Спортсменка обвиняется в краже и мошенничестве. Начало процесса назначено на 24 октября.

Скандальная история началась еще летом 2022 года. Тогда еще одна французская биатлонистка — Жюстин Брезаз-Буше пожаловалась руководству Федерации лыжных гонок Франции (FFS), что Жюлья Симон во время проходившего в Норвегии фестиваля Blink (там спортсменки катались на лыжероллерах) без разрешения использовала данные ее банковской карты для покупок в интернет-магазине. Она полагала, что госпожа Симон как-то получила доступ и к ее персональному компьютеру, и к почтовым сообщениям, что и позволило ей завладеть конфиденциальными данными и купить в онлайн-магазине пару камер GoPro за чужой счет. Причем доставка заказа была назначена на домашний адрес Жюлья Симон.

Чуть позже похожее заявление последовало и от одного из членов технической команды сборной (его имя не называется). У него Симон таким же способом, как и в случае с Брезаз-Буше, умыкнула двадцатку.

Не €20 тыс., а именно €20. Что чемпионка купила на такие деньги, не сообщается. Есть в деле и третий потерпевший. Имя его также неизвестно, равно как и размер нанесенного ему ущерба.

В 2023 году, когда история стала достоянием общественности, речь шла о том, что Жюлья Симон нанесла потерпевшим ущерб в общей сложности на €1,6 тыс. К началу суда сумма уменьшилась до €1 тыс. Но сути дела это не меняет. Отметим, что Симон к числу нуждающихся отнести никак нельзя. На момент совершения инкриминируемых деяний она неплохо зарабатывала. Скажем, в сезоне 2022 года только в виде призовых она получила €288 тыс. То есть спортсменка вполне могла позволить себе потратить €1 тыс. на покупку техники.

Жюстин Брезаз-Буше (Dauphinе Libеrе указывает, что отношения с Симон у нее и без того не ладились, а теперь спортсменки откровенно враждуют) пыталась уладить дело без привлечения полиции. Она пожаловалась на случившееся руководству Федерации лыжных видов спорта Франции (FFS). Однако FFS тянула с реакцией на заявление Брезаз-Буше, несмотря на то что уже имела аналогичную жалобу на Симон от второго потерпевшего. Тогда Брезаз-Буше обратилась в правоохранительные органы. После этого зашевелилась и FFS. Но дисциплинарный комитет федерации не смог вынести никакого решения.

В FFS пояснили, что не обладают ни полномочиями, ни возможностями для проведения полноценного криминального расследования, а без него невозможно установить вину Жюлья Симон, которая последовательно отвергала все обвинения, настаивая на том, что она тоже жертва.

По ее версии, кто-то другой «украл ее идентичность» и от ее лица совершил противоправные действия. Версия не претерпела изменений даже после того, как французские криминалисты спустя всего два года все-таки установили, что именно с ноутбука и телефона Симон осуществлялась покупка камер.

Учитывая незначительную сумму нанесенного ущерба, Жюлья Симон в случае признания ее виновной вряд ли грозит реальное лишение свободы (формально статьи, по которым она обвиняется, предусматривают до пяти лет тюрьмы). А вот на шансах Симон поехать на Олимпиаду скандальная история вполне может сказаться. Старт зимних Игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо, намечен на 6 февраля. Как отмечает Dauphinе Libеrе, руководство FFS может посчитать, что присутствие Симон в составе команды сильно ударит по имиджу сборной.

