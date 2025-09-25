Здание ярославского минкульта готовят к продаже

В Ярославле здание, в котором в настоящее время находится областное министерство культуры, планируют включить в прогнозный план приватизации на 2025 год и плановые 2026-2027 годы. Соответствующий проект закона внес в облдуму губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Смолина» на улице Революционной, 9/4. Здание намерены включить в план вместе с земельным участком под ним.

Ранее господин Евраев сообщал, что областной минкульт переедет в бизнес-центр на улице Свободы, где раньше находилось министерство экономического развития. В свою очередь минэкономразвития переехало в «правительственный квартал» на Советскую, 69.

Решение о переезде органов власти из исторического центра Ярославля было принято правительством области в 2024 году. В настоящее время оно активно реализуется: в частности, на «правительственном квартале» уже появилась соответствующая вывеска.

Алла Чижова