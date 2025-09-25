«Ведомости»: инвесторы пожаловались в ЦБ на аудит крупнейшего за год дефолта

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) посчитала ненадлежащей работу аудитора «Юникон» при оценке отчетности девелопера «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест», который допустил крупнейший с начала года дефолт на рынке облигаций. АВО направило жалобу в Банк России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо.

Ассоциация настаивает, что заключение «Юникона» ввело в заблуждение неквалифицированных инвесторов относительно реального финансового положения эмитента. Как считают в АВО, оно способствовало принятию решения о покупке/удержанию бумаг девелопера, который впоследствии допустил дефолт.

АВО попросила ЦБ проверить деятельность «Юникона» и при наличии оснований применить к аудитору меры надзорного характера, а также направить результаты проверки в СКР.

«Гарант-инвест» владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. В их числе «Перово молл», «Пражский град» и «Галерея Аэропорт». В марте девелопер объявил о невозможности выплатить 2,83 млрд руб. в рамках оферты по одному из выпусков облигаций. Компания также объявила дефолт по всем шести выпускам облигаций на 14,5 млрд руб., которые находились в обращении Мосбиржи.

