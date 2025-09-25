Серийные поставки вертолетов «Ансат» ожидаются в 2027 году

Серийные поставки вертолетов «Ансат», которые производятся на Казанском вертолетном заводе, ожидают в 2027 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в своем интервью «России 24».

В следующем году планируется завершить все испытания модели и получить сертификат.

Вертолет может летать без дозаправки на расстояние до 660 километров. В «Ансате» используется первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, разработанный Объединенной двигателестроительной корпорацией, он уже готов к серийному производству.

«Ансаты» составляют половину парка Национальной службы санитарной авиации и эксплуатируются в 54 регионах России. По данным «Ростеха», с 2018 года эти машины помогли спасти более 42 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что парк вертолетов «Ансат» проходит повторную инспекцию за год. Подробнее об этом читайте в материале «Ъ Волга-Урал» «Коррозия доверия».

Марк Халитов