Милорад Додик к уходу готов

Парламент Республики Сербской (РС) неожиданно отказался от бойкота назначенных боснийским ЦИКом на 23 ноября выборов нового президента РС после аннулирования мандата нынешнего лидера республики Милорада Додика. Это, по сути, означает, что господин Додик согласился уйти из политики в расчете привести к власти в РС лояльного преемника. Во всяком случае, оппозиция в Республике Сербской уже говорит о «конце политической эры и правления Додика». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Свое сенсационное решение парламент РС принял поздно вечером в среду, 24 сентября. Заседавшие весь день депутаты, которые вырабатывали подход к назначенным боснийским ЦИКом на 23 ноября выборам нового президента Республики Сербской, определились только ближе к полуночи. Месяц назад те же депутаты отвергли решение Центризбиркома об аннулировании президентского мандата Милорада Додика, обвиненного Судом Боснии в подрыве конституционного строя страны, и проголосовали за бойкот выборов нового президента РС. Более того, парламент тогда даже пригрозил уголовным преследованием тем, кто в выборах вздумает поучаствовать.

На сей раз решение парламента РС оказалось в корне иным. Депутаты отказались от бойкота предстоящих выборов и призвали все партии республики самим определиться с участием в голосовании 23 ноября. Разворот на 180 градусов депутаты объяснили так: «Хотя Милорада Додика избрали в 2022 году граждане на демократических выборах, парламент хочет защитить народ РС от негативных последствий, которые бы неизбежно возникли в результате возможной конфронтации как внутри Республики Сербской, так и с государственными институтами Боснии и Герцеговины».

Неожиданное решение парламента РС стало возможным только благодаря его поддержке депутатами возглавляемого Милорадом Додиком Союза независимых социал-демократов, которые имеют уверенное большинство в парламенте. Это означает, что бессменный лидер РС, дав отмашку на выборы нового президента, по сути, согласился на свой уход из политики в расчете привести к власти лояльного преемника. Примерно так политический разворот правящей партии расценили и в парламентской оппозиции.

«Что вы скажете Додику, когда на предстоящих выборах победит другой кандидат? Станете опять утверждать, что он по-прежнему для вас президент РС? Сегодняшним решением вы сами убираете Додика с политической сцены»,— заявил депутат от оппозиционной Партии демократии и прогресса Славиша Маркович. А его коллега по партии и глава ее депутатского клуба Игор Црнадак уверенно объявил, что правящая партия уже готовится к выборам нового президента и даже начала предвыборную кампанию, а теперь только ищет способы, как все это объяснить гражданам. «Ваш план — объяснить народу, почему вы вдруг решили участвовать в выборах, обвинив оппозицию в предательстве, а себя представив патриотами. Но вы ошиблись в расчетах. Финальный свисток прозвучал, и вам пора уходить, ибо вы стали обузой для всех и ведете нас в изоляцию». В итоге оппозиция объявила о «конце политической эры и правления Додика».

Несмотря на то что Милорад Додик оставит свой пост только после выборов, он уже начал понемногу отходить от президентских дел.

19 сентября вице-президент РС Давор Пранич, представляющий проживающих в республике хорватов, подписал Закон о полиции. Поскольку это является прерогативой исключительно президента РС, подпись вице-президента под законом означает, что тот практически принял от Милорада Додика его президентские полномочия. И будет исполнять их до выборов 23 ноября, после которых в Республике Сербской появится новый президент.