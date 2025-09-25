FT: Украине нужно $23 млрд для сокращения дефицита финансирования в 2026 году

Украина столкнулась с необходимостью привлечь около $23 млрд сверх существующих программ поддержки в 2026 году. Это необходимо для сокращения растущего дефицита бюджета, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Дефицит бюджета Украины в 2024 году составляет почти $44 млрд.

По данным FT, министр финансов Украины Сергей Марченко в Брюсселе встретился с европейским комиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить пути решения этой проблемы и дальнейшие потребности страны вплоть до 2027 года и позже. Переговоры ведутся также с Международным валютным фондом (МВФ).

Еврокомиссия (ЕК), добавляет FT, параллельно разрабатывает механизм «репарационного кредита», предполагающий направить Украине средства от замороженных российских активов на сумму около €170 млрд в форме заемного инструмента.

В начале сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что конфисковывать замороженные российские активы не планируется. При этом ЕК намерена использовать прибыль от них для выдачи кредитов Украине. Большая часть активов РФ (около €200 млрд) блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий не раз выступал против экспроприации этих средств из-за риска изъятия Россией европейских и бельгийских активов в других странах через суд.