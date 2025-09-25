Эрдоган пошутил над Макроном во время встречи в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Эрдоган пошутил над президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи в США. Политики присутствуют на мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Видео их общения распространились в соцсетях журналисты.

При встрече президенты обнялись, и господин Эрдоган спросил, как дела у французского коллеги. Господин Макрон сказал, что у него все хорошо. «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо»,— отреагировал на это президент Турции (цитата по «РИА Новости»).

В предыдущий раз президенты встречались в июне на саммите НАТО в Гааге. В октябре 2022 года Реджеп Эрдоган в шутку предложил Эмманюэлю Макрону принять Францию в Организацию тюркских государств.