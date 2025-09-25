Атака БПЛА на Форос не снизила спрос у туристов на Крым

Спрос туристов на отдых в Крыму почти не снизился после атаки беспилотников на поселок Форос, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

В сообщении РСТ указано, что объем бронирований отелей в Крыму 23 сентября был на 30% выше, чем в тот же день в 2024 году. Доля отмен бронирований составляет 32%. При этом в течение всего года показатель был выше, чем в среднем по российским регионам (22%).

«Значительного негативного влияния на спрос по направлению мы не видим и не прогнозируем. Отчасти это связано с тем, что высокий сезон уже закончился, а осенью спрос в любом случае снижается»,— сказала коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах.

Вечером 21 сентября беспилотники ударили по объектам на территории санатория «Форос». Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о трех погибших и 16 раненых.

