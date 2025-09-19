Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Медаль за поддержку СВО хотят учредить в Нижегородской области

Власти Нижегородской области хотят учредить медаль «За поддержку специальной военной операции». Соответствующий проект постановления внесен к рассмотрению на сентябрьское заседание заксобрания.

Фото: из документов заксобрания Нижегородской области

Предполагается, что ежегодно медалью будут награждать до 500 человек. Решение о награждении будет принимать заксобрание по согласованию с губернатором.

Инициаторами представления к награждению могут быть губернатор, председатель и депутаты заксобрания, руководители органов госвласти области и МСУ, а также организации и общественные объединения, работающие в регионе. Ходатайство необходимо будет направлять в заксобрание.

Галина Шамберина