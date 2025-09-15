В Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника Кириллу Лаврову

В Ораниенбаумском саду в Санкт-Петербурге установили закладной камень на месте будущего памятника актеру и художественному руководителю Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Кириллу Лаврову, передает корреспондент «Ъ-СПб». Мероприятие прошло 15 сентября, в 100-летие со дня рождения артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РФ Николай Буров, внучка Кирилла Лаврова, артистка Ольга Семенова, правнучка Ксения и дочь, заслуженная артистка Мария Лаврова во время церемонии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Народный артист РФ Николай Буров, внучка Кирилла Лаврова, артистка Ольга Семенова, правнучка Ксения и дочь, заслуженная артистка Мария Лаврова во время церемонии

На церемонии присутствовали директор БДТ Татьяна Архипова, народный артист РФ Николай Буров, дочь Кирилла Лаврова Мария, которая служит в том же театре, а также внучка артиста Ольга Семенова. Также в открытии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Памятник планируют открыть в 2026 году, к 101-летней годовщине со дня рождения культурного деятеля. Конкурс на проект монумента стартует до конца сентября, рассказали в Смольном.

Подробнее о жизни и творческом Кирилла Лаврова — в фотогаллерее «Ъ-СПб» «Городничий на сцене, Понтий Пилат в кино».

Артемий Чулков