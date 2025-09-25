FIS отложила решение по допуску российских лыжников на Олимпиаду до октября

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложил принятие решения по вопросу допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2026 до следующего заседания, которое пройдет 21 октября. Об этом телеканалу NRK сообщила глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS сообщал, что решение будет принято 24 сентября. По словам госпожи Дюрхауг, этот вопрос обсуждался. «Есть разные точки зрения, но нет никаких сомнений в том, за что выступаю я и Норвегия. Нет резких разногласий, но взгляды немного различаются в зависимости от того, откуда вы приехали, насколько вы вовлечены и являетесь ли вы организатором. Это была долгая дискуссия», — сказала она.

19 сентября спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей заявил, что FIS может может позволить нейтральным атлетам из России и Белоруссии отобраться на Олимпиаду, которая пройдет в Италии c 6 по 22 февраля. FIS остается единственной федерацией, которая не приняла решения относительно их допуска. Большинство организаций оставили в силе отстранение спортсменов из этих стран. На данный момент олимпийскую квоту получили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Возможность отобраться на Игры есть у конькобежцев и шорт-трекистов.

Таисия Орлова