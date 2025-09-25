Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородским муниципалитетам дали рекомендации по срокам отопительного сезона

Региональное заксобрание рекомендовало муниципалитетами Нижегородской области сократить норматив для начала отопительного сезона. Соответствующий проект постановления депутаты одобрили 25 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Они рекомендовали начинать отопительный сезон не позднее трех дней после установления средней температуры воздуха ниже +8°C. Сейчас федеральными нормативами установлен пятидневный порог. Вместе с тем каждый муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона самостоятельно.

Вторым пунктом депутаты рекомендуют по завершении сезона сохранять готовность систем отопления к возобновлению подачи ресурса до 15 мая включительно. Эта рекомендация дана с учетом опыта прошлых лет, когда после отключения отопления наступало похолодание.

В своей рекомендации нижегородское заксобрание ссылается на опыт Республики Беларусь.

Добавим, в 2025 году в округах Нижегородской области отопительный сезон начался раньше федерального норматива. Так, в Нижнем Новгороде он стартовал 23 сентября.

Ирина Швецова