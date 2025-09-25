Нижегородским муниципалитетам дали рекомендации по срокам отопительного сезона

Региональное заксобрание рекомендовало муниципалитетами Нижегородской области сократить норматив для начала отопительного сезона. Соответствующий проект постановления депутаты одобрили 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Они рекомендовали начинать отопительный сезон не позднее трех дней после установления средней температуры воздуха ниже +8°C. Сейчас федеральными нормативами установлен пятидневный порог. Вместе с тем каждый муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона самостоятельно.

Вторым пунктом депутаты рекомендуют по завершении сезона сохранять готовность систем отопления к возобновлению подачи ресурса до 15 мая включительно. Эта рекомендация дана с учетом опыта прошлых лет, когда после отключения отопления наступало похолодание.

В своей рекомендации нижегородское заксобрание ссылается на опыт Республики Беларусь.

Добавим, в 2025 году в округах Нижегородской области отопительный сезон начался раньше федерального норматива. Так, в Нижнем Новгороде он стартовал 23 сентября.

Ирина Швецова