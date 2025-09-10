Нижегородские депутаты предложили сократить норматив для начала пуска тепла

В комитете заксобрания Нижегородской области по ЖКХ предложили сократить срок начала отопительного сезона. Сейчас он по нормативам должен начинаться не позднее пяти суток, на протяжении которых среднесуточная температура воздуха держится на уровне ниже +8°C. Парламентарии предлагают сократить этот срок до трех дней.

По словам председателя комитета заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимира Беспалова, депутаты регионального парламента давно прорабатывают данную инициативу. Подобный опыт сейчас применяется в Республике Беларусь.

Планируется, что комитет рассмотрит оформление этой инициативы на сентябрьском заседании. По форме это будет постановление о соответствующей рекомендации органам МСУ.

Законодательно в РФ конкретных дат для старта отопительного сезона нет. Единое правило о начале пуска тепла через пять дней после понижения температуры до +8°C и менее прописано в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных правительством РФ. Конкретные сроки начала и завершения отопительного сезона в каждом муниципалитете утверждают органы МСУ.

Галина Шамберина