Краткость — сестра Госдепа

Первый день пребывания главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН был с самого начала омрачен жесткими заявлениями президента США Дональда Трампа по отношению к России. Именно поэтому особый интерес в программе этого дня представляла встреча российского министра с госсекретарем Марко Рубио, которая могла многое прояснить. И хотя встреча прошла в закрытом режиме, находящейся в Нью-Йорке корреспонденту “Ъ” Анастасии Домбицкой показалось, что все не так уж плохо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио с членами делегаций на встрече на полях Генассамблеи ООН

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио с членами делегаций на встрече на полях Генассамблеи ООН

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН почти полтора месяца спустя после саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. С тех пор в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона появилось немало новых вводных, причем далеко не позитивных — от вторичных американских санкций против закупающей российскую нефть Индии и угроз США расширить их на других покупателей российских товаров до первых поставок Украине американских военных компонентов по новому натовскому механизму PURL.

Накануне прибытия российской делегации в Нью-Йорк от американской стороны прозвучали еще несколько тревожных заявлений. В частности, госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC предупредил: роль Штатов как посредника, который способен на равных говорить и с Россией, и с Украиной, «может себя исчерпать», а президент США в какой-то момент может посчитать нужным усилить давление на Россию — в частности, посредством санкций.

За этим последовали неожиданные и тревожные для России заявления самого Дональда Трампа. В день начала общеполитических дебатов на Генассамблее ООН президент США заявил, что неспособность завершить войну столь длительный период выставляет Россию «бумажным тигром» и лишь подрывает ее экономику. И более того, впервые допустил (то ли всерьез, то ли в порядке троллинга), что Украина вместе с Евросоюзом может вернуть себе утраченные территории (подробнее см. “Ъ” от 25 сентября).

Заявления Дональда Трампа прозвучали в тот момент, когда российская делегация во главе с Сергеем Лавровым еще находилась в небе над Атлантикой. И, очевидно, чтобы лучше подготовиться к грядущей встрече с Марко Рубио с учетом такого разворота в американской позиции, сразу по прилете из графика господина Лаврова убрали первую утреннюю встречу. Хотя неизвестно наверняка, что именно послужило тому причиной.

Отметим, что местом проведения российско-американских переговоров, которые прошли во вторник вечером, стала не штаб-квартира ООН, которая считается нейтральной территорией и находится в ведении всех 193 государств—членов организации, а отель Lotte New York Hotel, расположенный в нескольких кварталах от нее, то есть на территории Соединенных Штатов. Туда Сергей Лавров прибыл непосредственно из штаб-квартиры, где до этого успел встретиться с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер и главой МИД Словакии Юраем Бланаром.

Атмосфера в лобби в преддверии беседы Сергея Лаврова с Марко Рубио заметно отличалась от обстановки, царившей в Малайзии, где министры встречались в предыдущий раз. Ни ажиотажа среди журналистов, ни столпотворения, ни придирчивости секьюрити — все словно замерло. В таком же безмолвии прошли и несколько секунд, на которые журналистов обеих стран запустили в зал переговоров. Лишь когда прессу начали выпроваживать из зала, одна из американских журналисток решилась задать господину Рубио вопрос о санкциях, но получила в ответ всю ту же звенящую тишину.

Общения с прессой оба министра решили избежать и после дискуссии за закрытыми дверями. Разве что Сергей Лавров подал невербальный сигнал, показав поднятый вверх большой палец, проходя мимо представителей СМИ. Все, мол, не так уж плохо.

Спустя полчаса на сайте Госдепа появилось короткое заявление по итогам встречи от имени заместителя официального представителя ведомства Томми Пиготта. Оно состояло лишь из двух предложений. В первом констатировался факт встречи, второе же дословно звучало так: «Госсекретарь повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва предприняла значимые шаги для долгосрочного урегулирования российско-украинской войны».

Пострелиз департамента информации и печати МИД РФ оказался куда более исчерпывающим и куда менее конфронтационным. Так, по итогам встречи, согласно российской версии, была «подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок». При этом глава МИД РФ акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта, и подчеркнул «неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта». Закончили подведение итогов встречи в стиле «за здравие» — как отметили в российском МИДе, обе стороны условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США.