RTVI: управделами президента купило 120 шариковых ручек на 8 млн рублей

Управление делами президента России закупило 120 шариковых ручек Fortuna «Триколор» на 8,16 млн руб., или 68 тыс. руб. за штуку, сообщает RTVI со ссылкой на данные сервиса «Тендерскоп» и портала госзакупок.

Согласно публикации, речь идет о линейке ручек итальянского производителя Montegrappa. Ручки «Триколор» созданы в цветах российского флага и позиционируются как вариант премиального подарка. Закупка прошла у единственного поставщика, но кто им стал, в документах не раскрыто.

В материале «Тендерскопа» также указано, что в российских интернет-магазинах Fortuna «Триколор» продается по 45,5 тыс. и 53 тыс. руб. «Даже если сравнивать с более высокой из найденных цен, наценка закупки "у единственного" составила порядка 29%; если брать более низкую публичную цену — почти 49%»,— отмечает RTVI.

Управделами президента создано в 1993 году как самостоятельный орган исполнительной власти. На него возложены задачи по материально-техническому обеспечению, организации оказания медпомощи, социально-бытовому и транспортному обслуживанию главы государства, членов правительства, Совфеда, Госдумы, Верховного суда, Генпрокуратуры. Управделами осуществляет свою деятельность за счет средств федерального бюджета.