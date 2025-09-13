Пожарные ликвидировали открытое горение в деревянном амбаре в Екатеринбурге

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на территории деревянного амбара на ул. Маневровая, сообщили в пресс-службе ведомства по Свердловской области. «Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара будут выяснять пожарные дознаватели»,— добавили в МЧС.

Пожарные получили сообщение о возгорании на территории деревянного амбара в 15:00, к моменту их прибытия огонь охватил площадь в 450 кв. м. В 15:33 16 сотрудников МЧС и семь единиц техники локализовали пожар. «Информации о пострадавших не поступало»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев