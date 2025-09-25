Тамбовский облсуд не отменил оправдательный приговор экс-министра здравоохранения

Тамбовский областной суд оставил в силе приговор бывшего и.о. министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова, оправданного в незаконной охоте на косуль (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судебной системы региона.

В конце мая Первомайский райсуд Тамбовской области признал экс-чиновника невиновным в преступлении. По версии регионального УМВД, в феврале 2024 года господин Овчинников и двое его знакомых незаконно осуществили добычу, первичную переработку и транспортировку с применением механических транспортных средств одной особи животного мира — европейской косули, причинив министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области ущерб в размере 40 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено после публикации в соцсетях видео перепалки министра с полицейскими, остановившими его автомобиль на трассе и обнаружившими в нем фрагменты убитых животных. Алексей Овчинников в итоге покинул пост, но вину в незаконной охоте не признал.

Оправдав господина Овчинникова, Первомайский райсуд признал виновными в преступлении находившихся в автомобиле Сергея Гладышева и Алексея Мухортова. Им назначены штрафы в 150 тыс. руб. и 100 тыс.руб. соответственно. При рассмотрении апелляционного представления прокуратуры Тамбовский областной суд сократил наказание Гладышева до 140 тыс. руб. В остальном приговор был оставлен без изменения.

О расследовании дела бывшего главы тамбовского минздрава — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев