Суд взыскал долг по кредиту с телеведущей Даны Борисовой

Суд в Москве взыскал с телеведущей Даны Борисовой задолженность по кредитному договору. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Дана Борисова

Решение вынес мировой судья судебного участка №180 района Раменки. Истцом выступило ООО ПКО «Столичное АВД» («Агентство по возврату долгов»).

