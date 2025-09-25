Московский суд рассмотрит иск против Филиппа Киркорова из-за долга по кредиту

В Таганский районный суд Москвы поступил иск о взыскании с певца Филиппа Киркорова задолженности по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Истцом выступает АО «Социум Трейд». В исковом заявлении указано, что в 2020 году артист получил кредит в Московском кредитном банке. По согласованию с заемщиком банк уступил право требования долга, так как клиент не исполнил свои обязательства по возврату кредита в полном объеме.

Истец просит суд взыскать с исполнителя оставшуюся задолженность по договору. Сумма долга в материалах не раскрывается. Подготовительное заседание суда назначено на 13 октября.