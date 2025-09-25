Молодежь оказалась наименее активной группой избирателей на выборах в Удмуртии

На прошедших выборах в Удмуртии молодежь в возрасте от 18 до 35 лет составила лишь 11,18% от общего числа проголосовавших, сообщает пресс-служба регионального избиркома. Наиболее активными избирателями оказались граждане в возрасте от 35 до 65 лет, которые обеспечили 49,83% голосов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При этом традиционно женщины продемонстрировали более высокую электоральную активность по сравнению с мужчинами: 66,6% против 33,4%.

Напомним, в Удмуртии прошли выборы в думы пяти городов республики, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. За голосованием следили 1,3 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты Удмуртии (ОП УР). Серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было. Большинство мандатов по одномандатным округам на выборах получили кандидаты от «Единой России».

Анастасия Лопатина