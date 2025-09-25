Карен Хачанов проиграл на старте турнира ATP 500 в Пекине
Десятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов уступил французу Александру Мюллеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн.
Карен Хачанов
Фото: Mahesh Kumar A. / AP
Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера, занимающего 38-е место в рейтинге ATP. Во втором круге француз сыграет против победителя встречи между его соотечественником Бенжаменом Бонзи и венгром Фабианом Марожаном.
Турнир в Пекине завершится 1 октября. Его действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.