Карен Хачанов проиграл на старте турнира ATP 500 в Пекине

Десятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов уступил французу Александру Мюллеру в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Призовой фонд соревнований составляет более $4 млн.

Карен Хачанов

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Матч завершился со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Мюллера, занимающего 38-е место в рейтинге ATP. Во втором круге француз сыграет против победителя встречи между его соотечественником Бенжаменом Бонзи и венгром Фабианом Марожаном.

Турнир в Пекине завершится 1 октября. Его действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

